Game, Set, T-Rex è su Amazon!

Si dice che per uno scrittore (o presunto tale) un libro pubblicato sia come un figlio. Bene, sono felice di annunciarvi la nascita di Game, Set, T-REX. Il piccolo è alto circa tre metri e mezzo e pesa qualche quintale, ha la pelle verdastra e squamosa e in accordo con l’ultimo DPCM ognuno di voi può acquistarlo su Amazon per goderselo nelle proprie case, senza assembramenti.

È la storia di Trey, il figlio di una coppia di famosi tennisti: un predestinato, se non fosse che a causa della maledizione di una strega russa un po’ distratta e molto vendicativa è… un dinosauro. Game, Set, T-REX è un romanzo di poco più di cento pagine, una delle storie assurde che mi piacciono tanto. Ho provato a metterci un po’ di Leo Ortolani, un pizzico di Douglas Adams, Terry Pratchett quanto basta… e un po’ di me, ovviamente. Spero che leggerlo possa divertirvi quanto ha divertito me scriverlo, e che mi facciate sapere in tanti cosa ne pensate

Il romanzo è disponibile sia in formato ebook (a 3,99€, ma se siete abbonati a Kindle Unlimited potete leggervelo gratis) che cartaceo (a 9.00€ su Amazon con consegna prime). Se volete una copia direttamente dalle mani dell’autore (sempre con rispetto delle distanze) dovrete invece attendere un paio di settimane. Io sceglierei l’edizione cartacea per due motivi: il primo è che stavolta dovrei avere azzeccato il formato sin dal primo tentativo (si impara sempre dagli errori!), il secondo è la straordinaria illustrazione di copertina di Kyatoo, che si supera ogni volta. Quindi immaginate quanto potrà essere bella la prossima

Questo romanzo non sarebbe nato senza Emanuele Nappo Garzi al quale ho rubato impunemente l’idea distruggendo il suo progetto serio con le mie cazzate, senza Nico Borgogni che ha trovato il titolo perfetto e senza tutti i lettori che mi hanno incoraggiato ad andare avanti (nel frattempo Il Banchetto della Fine del Mondo è arrivato a 21 recensioni!!!). Grazie di cuore.Il fatto che sia una storia molto stupida e surreale non vuol dire che non abbia provato a fare le cose per bene. Il lavoro con la bravissima editor Ottavia M. Mef Corazza mi ha concesso di eliminare molti problemi, errori, imperfezioni, ed ha migliorato moltissimo il testo finale. Qualsiasi refuso o incoerenza rimanga, è ovviamente solo colpa mia.Direi quindi che manca solo il link per l’acquisto. Compratelo, se vi va, e fatemi sapere. Cosa sono 3.99€ per qualche ora di sano divertimento insieme all’amico Trey?

